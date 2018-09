Porträt der neuen Bundesjustizministerin Trier war "kein Zufall" für Barley

Die SPD-Politikerin Katarina Barley wird Justizministerin. Die 49-Jährige hat gleich zwei Karrieren gemacht: innerhalb ihrer Partei und als Juristin. Dass die Deutsch-Britin ausgerechnet in der europäischen Grenzregion Trier zu Hause ist, scheint fast vorherbestimmt.

Barley wechselt vom Familien- ins Justizministerium.

"Von meinem Wohnort aus kann man mit dem Fahrrad an einem Tag vier Länder durchqueren", schreibt Barley in einem Namensartikel für den "European". Sie lebt in Schweich im Landkreis Trier-Saarburg - nach Luxemburg, Belgien und Frankreich ist es nur ein Katzensprung von dem kleinen Moselort mit rund 7.700 Einwohnern.

Barley wurde 1968 in Köln geboren und ist dort auch aufgewachsen. Ihr Vater ist Brite, ihre Mutter Deutsche. Sie hat beide Staatsangehörigkeiten. Ihr Ex-Mann ist halb Spanier, halb Niederländer. Ihre beiden Kindern haben daher Großeltern aus vier unterschiedlichen Ländern. "Ich finde das großartig, denn so ist ihr Horizont weit. Sprachlich, kulturell, kulinarisch, in vielerlei Hinsicht", sagte Barley.

In Schweich ist sie Mitglied in gleich zwei Karnevalsvereinen und im Heimat- und Verkehrsverein. Das Referendariat, ihr juristischer Vorbereitungsdienst, führte sie 1995 beruflich erstmals nach Trier. Nach Stationen in einer Kanzlei und als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht arbeitete sie als Richterin am Landgericht Trier und am Amtsgericht Wittlich. Es folgte eine Station als Referentin im Landesjustizministerium.

Direktmandat 2017 verloren

Barley ist seit 1994 SPD-Mitglied. Seit 2005 gehört sie dem Kreisvorstand der SPD Trier-Saarburg an, von 2010 bis Juli 2016 als Kreisvorsitzende. Bei den Bundestagswahlen 2013 verpasste sie ebenso das Direktmandat für Trier wie im vergangenen Jahr. Sie zog über die rheinland-pfälzische Landesliste in den Bundestag ein.

Karriere in der SPD

Barley rückte nach eineinhalb Jahren als SPD-Generalsekretärin im Juni 2017 ins Kabinett als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend auf. Sie trat damit die Nachfolge von Manuela Schwesig an, die als Ministerpräsidentin nach Mecklenburg-Vorpommern wechselte. Im September 2017 übernahm Barley zusätzlich kommissarisch die Leitung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales von ihrer Parteikollegin Andrea Nahles.