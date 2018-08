NRW zufrieden mit Pilotprojekt Weniger Polizei, nicht mehr Gewalt

Das Pilotprojekt in Nordrhein-Westfalen mit reduzierten Polizeieinsätzen bei Fußballspielen, die keine Risikopartien waren, hat sich bewährt. So lautet das erste Fazit der Verantwortlichen.

"Nichts spricht dagegen, so weiter zu machen", erklärte Innenminister Ralf Jäger (SPD) Ende September. Bei den im Pilotprojekt erfassten Ligaspielen sei es gelungen, den Polizeieinsatz um rund 21 Prozent zu reduzieren. Der Modellversuch, Polizeikräfte bei Partien mit weniger Konfliktpotenzial zu verringern, war auf acht Bundesliga-Wochen begrenzt und ist am letzten Septemberwochenende zu Ende gegangen. "Unser Konzept funktioniert und bringt die gewünschen Ergebnisse", sagte Jäger und will den eingeschlagenen Weg weiter verfolgen.