Neue Anlagen rentieren sich wohl Blitzgewitter in Rheinland-Pfalz

Seit Montag gibt es in Zweibrücken eine neue Zweigstelle für die Zentrale Bußgeldstelle - mit mehr Personal. Das sei notwendig für die in diesem Jahr geplanten 15 neuen Blitzer, so das Innenministerium. Und bereits jetzt sind einige Autofahrer in die neuen Radarfallen in Rheinland-Pfalz getappt.