Nach gewaltsamem Tod von Mia Verdächtiger in Kandel ist unter 21

Rund zwei Monate nach dem gewaltsamen Tod der 15-jährigen Mia im pfälzischen Kandel liegt das medizinische Gutachten zum Alter des mutmaßlichen Täters vor. Das gab die Staatsanwaltschaft Landau am Dienstag bekannt.

Blumen am Tatort in Kandel (Archiv)

Danach ist der mutmaßliche Täter zwar älter als er behauptet hatte, aber jünger als 21 Jahre alt. Der afghanische Flüchtling gelte nun nicht als Erwachsener im strafrechtlichen Sinn, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte. Laut Gutachten soll er mindestens 17,5, höchstens 20 Jahre alt sein - und nicht wie er selbst gesagt hatte, 15.

Die Hand, das Gebiss und die Schlüsselbeine mussten für das Gutachten untersucht werden. Beim Täter handelt es sich somit um einen Heranwachsenden und strafrechtlich gesehen nicht um einen Erwachsenen. Bei einer Verurteilung entscheidet der Richter, ob der mutmaßliche Täter nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht verurteilt wird.

Früh Zweifel am Alter des Verdächtigen

Mia war am 27. Dezember in einem Drogeriemarkt in Kandel erstochen worden. Die Frage nach dem Alter des Jugendlichen, dem Ex-Freund der Getöteten, hatte heftige Debatten ausgelöst. Die Eltern des Opfers hatten den Jungen bereits Mitte Dezember wegen Beleidigung, Nötigung und Bedrohung angezeigt. Der mutmaßliche Täter war den ersten offiziellen Angaben zufolge bei der Tat ebenfalls erst 15 Jahre alt - der Vater des Opfers hatte Zweifel daran geäußert.

Bislang lautete der Tatvorwurf auf Totschlag. Die Ermittler wollen nun auch prüfen, ob Mord als Vorwurf infrage kommt. Die Höchststrafe liegt in beiden Fällen im Jugendstrafrecht bei zehn Jahren. Das Messer hatte der Jugendliche nach bisherigen Ermittlungen in den Markt mitgebracht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sitzt der Verdächtige nach wie vor in Untersuchungshaft. Er schweigt weiterhin zur Tat. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, neben Zeugenvernehmungen dauert laut Staatsanwaltschaft auch die Auswertung der sichergestellten Mobiltelefone noch an.

Jugend- und Erwachsenenstrafrecht: Generell ist man in Deutschland erst ab 14 Jahren strafmündig. Ist ein Beschuldigter zur Tatzeit 14 bis 17 Jahre alt, gilt Jugendstrafrecht. Hier steht Erziehung und Resozialisierung im Vordergrund, nicht die Bestrafung. Prozesse sind in der Regel nicht öffentlich. Bei Mord liegt hier die Höchststrafe bei zehn Jahren, in schweren Fällen sind auch 15 Jahre möglich. Bei Heranwachsenden zwischen 18 und 21 Jahren kann aus zwei Gründen Jugendstrafrecht zur Anwendung kommen: Wenn es um eine Jugendverfehlung geht oder eine Reifeverzögerung vorliegt. Als Jugendverfehlung gilt beispielsweise Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ob eine Reifeverzögerung vorliegt, muss das Gericht im Einzelfall beurteilen. Hier geht es darum, ob der Heranwachsende in seiner persönlichen Entwicklung noch eher einem Jugendlichen gleichsteht, etwa noch zu Hause wohnt. Jenseits von 21 Jahren gilt dann in jedem Fall Erwachsenenstrafrecht.

Haft in Deutschland

Bei einer Verurteilung müsste der Verdächtige mit Haft in Deutschland rechnen, selbst wenn er ausreisepflichtig wäre, sagte ein Sprecher des Landes-Justizministeriums. Der Strafanspruch des deutschen Staates sei vorrangig. "In solchen Fällen ist es üblich, dass ein großer Teil der Haftstrafe in Deutschland vollstreckt wird und sodann die Abschiebung noch aus der Haft heraus erfolgt."