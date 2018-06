Motto für Rheinland-Pfalz vorgestellt Kultursommer führt an Orte der Industrie

Denn sowohl der Philosoph und Ökonom Karl Marx als auch der Genossenschaftsbegründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen wären in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden. Das Wirken der beiden Männer war eng mit dem Verlauf der Industrialisierung nicht nur in Deutschland verflochten.

Das Motto des Kultursommers lautet "Industrie-Kultur", wie Kulturminister Konrad Wolf (SPD) und Kultursommer-Geschäftsführer Jürgen Hardeck am Dienstag bekanntgaben. Mit mehr als 200 Projekten sowohl in den Städten als auch im ländlichen Raum verspreche der Sommer wieder "hochkarätig" zu werden, sagte Wolf.

Spielstätten werden Orte der Industriekultur sein, wie die Kunsthalle Mainz, das ehemalige Hüttenwerk "Sayner Hütte" oder die Idar-Obersteiner Fabrik Jakob Bengel. "Wir sind froh, so eine lebendige Szene zu haben, die jedes Jahr aufs Neue am Kultursommer mitwirkt", sagte Hardeck. Die Projekte 2018 werden mit etwa 3,7 Millionen Euro vom Land unterstützt.

Die Eröffnung wird am letzten Aprilwochenende mit einem dreitägigen Kulturfest in Neuwied gefeiert. Erstmals in diesem Jahr endet der Kultursommer erst am 31. statt bereits am 3. Oktober. Ziel sei es, die Sommermonate "zu entzerren", sagte Hardeck. Erwartet werden wie in den vergangen Jahren etwa 700.000 Besucher.