Wiesbaden Hat mutmaßlicher Brandstifter 210.000 Euro Schaden angerichtet?

Vor dem Landgericht beginnt heute der Prozess gegen einen mutmaßlichen Brandstifter. Dem 28-Jährigen wird vorgeworfen, ein hochwertiges Auto in einem Autohaus angezündet zu haben. Laut Anklage soll der Mann das Stoffverdeck des Wagens aufgeschlitzt und dann mit einer Zigarette und einem Feuerzeug im Inneren Feuer gelegt haben. Die Flammen griffen auf zehn weitere Autos über, der Gesamtschaden belief sich im vergangenen Oktober auf 210.000 Euro. Unter anderem durch Videoaufnahmen einer benachbarten Tankstelle kam die Polizei dem Verdächtigen auf die Schliche, kurz nach dem Brand konnte er festgenommen werden. In den Vernehmungen bei der Polizei hat er die Tat eingeräumt, seit dem sitzt er in Untersuchungshaft.