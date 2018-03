Polizei Mainz ermittelt Oma entlarvt Betrüger

Das raten Polizei und Verbraucherzentrale: Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. Gehen Sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen ein. Rufen Sie Ihren Enkel unter der bisher bekannten Nummer an, um die Echtheit des Anrufers zu klären. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Sprechen Sie mit Familienangehörigen über den Anruf und informieren Sie sofort die Polizei unter der 110.