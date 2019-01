Nach Fettabscheider-Diskussion in Bad Kreuznach CDU begrüßt Austritt von Heinrich

Das bestätigt auch der CDU-Fraktionschef im Bad Kreuznacher Stadtrat, Werner Klopfer. Heinrich sei nicht zu Treffen erschienen, hätte ohne und sogar gegen die Partei gearbeitet. Sein Austritt sei konsequent, so Klopfer weiter. Wolfgang Heinrich hatte zu Beginn der Woche in einem Schreiben erklärt, die Zugehörigkeit zur Partei sei nicht mehr mit seinem Amt als Bürgermeister vereinbar. Damit reagiere er auf die Anfeindungen lokaler CDU-Funktionäre, so Heinrich.

Der 59-Jährige ist jüngst vor allem in der Diskussion um fehlende Fettabscheider in Bad Kreuznacher Gastronomie-Betrieben in die Kritik geraten. Heinrich hatte mit Verweis auf die Abwassersatzung etwa 90 Betriebe aufgefordert, solche Filteranlagen einzubauen und wurde dafür scharf kritisiert. Das könne er nicht länger hinnehmen, so Heinrich. Deshalb sei er aus der CDU ausgetreten.