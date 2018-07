Mehr gefährliche Angriffe in Wiesbaden Innenstadt bald waffenfrei?

Mehr gefährliche Angriffe in Wiesbaden

In Wiesbaden laufen derzeit Gespräche über eine mögliche Waffenverbotszone in der Innenstadt. Hintergrund ist der Anstieg von Körperverletzungen durch Waffen im vergangenen Jahr.

Messer und andere Waffen könnten in der Innenstadt bald verboten sein (Symbolbild).

Fast 190 solcher Fälle gab es 2017 in Wiesbaden - 30 mehr als im Jahr zuvor. Der Wiesbadener Polizeipräsident Müller hatte daraufhin vorgeschlagen, die Mitnahme von Messern oder anderen Waffen in Teilen der Innenstadt zu verbieten.

Auch Ordnungsdezernent Franz hält ein solches Verbot für sinnvoll. Details werden laut seines Sprechers derzeit ausgearbeitet - beispielsweise zu der Frage, wie das Verbot überwacht werden könne und wie viel Personal dafür benötigt werde. Dabei sei es naheliegend, dass diese Aufgabe von der neuen Wache der Stadtpolizei übernommen werde, die am kommenden Freitag in der Wiesbadener Mauritiusgalerie eröffnet wird, so Ordnungsdezernent Franz.