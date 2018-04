Das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Alzey-Land überprüft zwei so genannte Kangal-Hunde. Sie hatten am Freitag kleine Hunde gebissen und deren Besitzerin angesprungen, sodass die Frau gestürzt worden war. Kangalhunde gelten in anderen Bundesländern wie in Hessen umgangssprachlich als Kampfhunde und dürfen dort nur unter bestimmten Auflagen gehalten werden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.