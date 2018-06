Defekter Stromabnehmer ICE bei Worms liegengeblieben

Rund 700 Passagiere haben den mehrstündigen Zwangsstopp einlegen müssen. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstag berichtete, war der ICE gegen 19.20 Uhr auf einer sogenannten Vorlandbrücke in der Nähe des Rheins zum Stehen gekommen. Knapp vier Stunden später - um 23.10 Uhr - war die Evakuierung des Zuges abgeschlossen, und die Reise ging mit einem Ersatzzug weiter.

Die Evakuierung des Zugs habe bis spät in den Abend gedauert, weil der Brückenbereich nicht einfach zugänglich sei, so die Sprecherin weiter. Über Steigleitern waren die Passagiere in den anderen Zug geklettert, der direkt neben dem liegengebliebenen ICE 613 gehalten hatte. Diese seien wegen des Höhenunterschieds zwischen dem Waggon-Einstieg und dem Gleis nötig. "Das ist ein guter Meter, den muss man erst mal überwinden", so die Sprecherin.