Prozess am Landgericht Bad Kreuznach Bewährungsstrafe für Messerstecher

Das Gericht hat den Mann wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Köperverletzung verurteilt - zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Falls er sich in dieser Zeit etwas zu schulden kommen lässt, muss er laut Gericht zunächst in eine Entziehungsanstalt.

Der 29-Jährige hatte gestanden, dass er unter Drogeneinfluss mit einem Kampfmesser auf seinen Bruder losgegangen war und ihn töten wollte. Er hatte ihn jedoch nur leicht am Hals verletzt. Das Gericht kam zu einem relativ milden Urteil, weil es davon ausgeht, dass der bislang nicht vorbestrafte Mann sein Leben wieder in den Griff bekommt.

Der Angriff passierte vor einem Jahr in der Wohnung des Bruders in Bad Kreuznach. Dort ist der Täter erst mit dem Mitbewohner des Bruders in Streit geraten. Anschließend stritten sich die Brüder. Der Opfer konnte den Messerstichen jedoch ausweichen. Gemeinsam mit dem Mitbewohner gelang es ihm, den Angreifer so lange festzuhalten, bis die Polizei kam.