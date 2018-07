Mainz CDU will Opferbeauftragten für Rheinland-Pfalz

CDU will Opferbeauftragten für Rheinland-Pfalz

Der rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktionschef Christian Baldauf will sich für einen Opferbeauftragten im Land einsetzen. Der Staat müsse denjenigen effektiv zur Seite stehen, die Opfer einer Straftat geworden seien, sagte Baldauf am Montag. Dies könne ein rheinland-pfälzischer Opferbeauftragter leisten. Außerdem könnte dieser die Zusammenarbeit zwischen den Hilfsorganisationen besser koordinieren. Der CDU-Politiker kündigte eine entsprechende parlamentarische Initiative an.