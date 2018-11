Machtwechsel bei Sozialdemokraten Nahles soll neue SPD-Chefin werden

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles soll nun auch den Parteivorsitz übernehmen. Das gab der bisherige Parteichef Martin Schulz auf einer Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus in Berlin bekannt.

Schulz gibt den SPD-Parteivorsitz an Nahles ab.

Nahles solle auf einem außerordentlichen Parteitag zur Parteivorsitzenden gewählt werden. Bis dahin will Schulz das Amt kommissarisch an seine Parteikollegin übergeben. Die Politikerin aus der Eifel wäre die erste Parteivorsitzende der Sozialdemokraten. Martin Schulz hatte Nahles bereits im Herbst erfolgreich als Fraktionsvorsitzende vorgeschlagen.

Schulz begründete seine Entscheidung mit der schwierigen Lage der Partei. Es gebe eine Erwartungshaltung, dass die SPD einen Erneuerungsprozess durchführen müsse, den der Parteivorsitzende steuern solle. "Ich habe versucht, meiner Partei Kraft und Mut zu geben, aber dieser Erwartungshaltung kann ich nicht gerecht werden", so Schulz. In der Partei stehe ein Generationenwechsel an. Sie müsse von einer jüngeren Frau geführt werden.

"Ich bin am Ende eines sehr herausfordernden Wahlkampfs, in dem ich versucht habe, das zu geben, was ich geben konnte, mit einem sehr schlechten Ergebnis hier in dieses Haus zurückgekehrt", so der Parteichef.

Schulz will Außenminister werden

Schulz will nun Außenminister werden. In diesem Amt wolle er die Europa-Politik neu ausrichten. Nahles sagte, der SPD sei besonders in der Europa-Politik ein Kurswechsel wichtig gewesen. Schulz verkörpere das mit Leib und Seele. Er müsse das umsetzen.