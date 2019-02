Totes Baby in Viernheim Mutter kommt aus Mannheim

Totes Baby in Viernheim

Die Mutter des toten Säuglings hatte der Polizei zufolge zuletzt in Mannheim gewohnt. Die Frau sitzt bereits seit vergangenen Juni wegen verschiedener Delikte im Gefängnis. Die Polizei fand heraus, dass die Frau im März 2017 einen Jungen zur Welt gebracht hatte, der aber verschwunden war. Nach einem DNA-Abgleich war den Ermittlern klar, dass die im Viernheimer Wald gefundene drei Wochen alte Babyleiche das Kind der 31-Jährigen aus Mannheim war.

Der entscheidende Hinweis kam von einer Sonderkommission der Polizei Mannheim, die nach der Mutter eines anderen toten Säuglings sucht. Dieser war in der Gegend des Pfingstbergweihers gefunden worden. Die Mannheimer Polizei hatte hunderte DNA-Proben potentieller Mütter genommen. Eine davon passte zwar nicht zum Baby vom Pfingstbergweiher, dafür aber zu dem Jungen, dessen Überreste in einer Wickeltasche im Viernheimer Wald entdeckt worden waren.

Es hatte mehrere öffentliche Aufrufe nach Hinweisen auf die Mutter des toten Säuglings gegeben. So wurde beispielsweise ein Bild vom Strampler des Babys veröffentlicht. Die Polizei hatte zudem vermutet, dass das Kind schon frühzeitig mit Drogen in Kontakt gekommen sein könnte - wahrscheinlich während der Schwangerschaft. Der Fall wurde Ende Januar in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" vorgestellt. Daraufhin gingen rund 40 Hinweise ein. Vier davon hatten den Kreis der Verdächtigen eingegrenzt.