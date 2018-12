Mordprozess am Landgericht Mosbach Angeklagter muss viele Jahre ins Gefängnis

Mordprozess am Landgericht Mosbach

Er erdrosselte sein Opfer mit einem Schnürsenkel - deswegen wurde ein 21-jähriger Mann vom Landgericht Mosbach am Montag zu neun Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt.

Der Angeklagte habe sich des Mordes und der Körperverletzung schuldig gemacht, teilte eine Justizsprecherin am Montag im Neckar-Odenwald-Kreis mit. Ein 27-jähriger Mitangeklagter wurde wegen unterlassener Hilfeleistung und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu elf Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Tat hatte sich im Juni 2017 in Elztal ereignet.

Den Ermittlungen zufolge waren die Beschuldigten und das 21 Jahre alte Opfer zur Tatzeit betrunken. Mitten in der Nacht hätten die Männer vereinbart, den arglosen Dritten zu töten - weil sie ihn für einen "Verräter" gehalten hätten, so die Staatsanwaltschaft. Die Angeklagten hätten ihr Opfer geschlagen und schließlich erdrosselt. Der Vorwurf des gemeinschaftlichen Mordes wurde aber nicht erhärtet. Das Urteil gegen den 21-Jährigen erging nach Jugendstrafrecht und unter Einbeziehung eines früheren Richterspruchs. Er wird in einer Entziehungsanstalt untergebracht. Die direkte Beteiligung des Mitangeklagten konnte nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden.