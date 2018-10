Kardiologenkongress in Mannheim Grundlagenforschung und Hochleistungsmedizin

In Mannheim treffen sich bis Samstag rund 8.500 Herzmediziner aus aller Welt. Ein Thema auf dem Kongress: Wie kommen neue Therapien schneller beim Patienten an?

Der 84. Mannheimer Kardiologenkongress gilt eigenen Angaben zufolge als einer der größten Kongresse seiner Art in Europa. Er findet traditionell immer in der Woche nach Ostern in Mannheim statt. Das Kongress-Motto in diesem Jahr lautet: "Von der Grundlagenforschung zur Hochleistungsmedizin".