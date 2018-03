Gemeinderat in Herxheim am Berg Erneut Mehrheit für "Hitler-Glocke"

Gemeinderat in Herxheim am Berg

In Herxheim am Berg musste das Votum des Gemeinderats wegen eines Formfehlers am Montag wiederholt werden. Wie erwartet stimmte der Rat erneut dafür, die umstrittene "Hitler-Glocke" hängen zu lassen. SWR-Reporter David Meiländer erläutert die Entscheidung.

SWR-Reporter in Herxheim am Berg

Damit wurde das Ergebnis der ersten Abstimmung am 1. März (zehn Ja- und drei Nein-Stimmen) praktisch wiederholt. Diese Abstimmung war aber nachträglich für ungültig erklärt worden, weil sich der Gemeinderat intern darauf geeinigt hatte, geheim abstimmen zu lassen - dafür wäre allerdings ein offizieller Beschluss des Gremiums mit Zweidrittelmehrheit nötig gewesen, was nicht geschah.

Damit kann die 1934 gegossene Glocke mit der Inschrift "Alles fuer's Vaterland - Adolf Hitler" in der evangelischen Kirche hängen bleiben. Die Glocke, so die Begründung, gehöre der Ortsgemeinde und solle als "Anstoß zur Versöhnung und Mahnmal gegen Gewalt und Unrecht" erhalten bleiben. Damit folgte es den Empfehlungen der Glockensachverständigen der pfälzischen Landeskirche, Birgit Müller.

Der Direktor der Landeszentrale für Politische Bildung hatte zuvor einen neuen Vorschlag gemacht. Bernhard Kukatzki spricht sich dafür aus, die Herxheimer "Hitler-Glocke" nahe der Kirche aufzustellen und sie nicht im Museum zu "entsorgen". Die Glocke sei ein Zeichen dafür, dass viele Deutsche in die Taten der NS-Zeit verstrickt gewesen seien, "die nicht fern irgendwo in Berlin geschahen, sondern vor Ort".

Gerade in einem Dorf sei eine solche Glocke ein deutliches Zeichen, dass "der Nationalsozialismus sich bis in die letzten Teile der Gesellschaft erstreckt hat". Nach neuesten Studien hätten "die allerwenigsten Deutschen die Geschichte des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen mit sich und ihrer Familie in einen persönlichen Zusammenhang" gebracht, so der Direktor der Landeszentrale für Politische Bildung Rheinland-Pfalz.