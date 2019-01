Ludwigshafen Geldautomatenknacker wieder am Werk

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in einer Ludwigshafener Bank einen Geldautomaten gesprengt. Wie viel Geld sie erbeutet haben, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Allerdings habe die Sprengung schwere Beschädigungen an dem Bankgebäude verursacht. Die Höhe des Sachschadens sei noch unklar. Die Täter flohen in einem dunklen Wagen. In der letzten Zeit wurden in der Vorder- und Südpfalz immer wieder Geldautomaten gesprengt, zuletzt in Frankenthal und Wattenheim. Die Banken rüsten deswegen zum Teil ihre Geldautomaten um, so dass die Explosion schwächer ausfällt oder sich das Geld bei Erschütterung verfärbt.