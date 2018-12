LKA zur Terrorgefahr in Rheinland-Pfalz Keine öffentlichen Feiern mehr ohne Sperren

"Es wäre in der jetzigen Situation fahrlässig, auf derartige Sicherheitsvorkehrungen zu verzichten", sagte LKA-Präsident Johannes Kunz. "Ich bin davon überzeugt, dass das auf längere Zeit das Bild der Großveranstaltungen prägen wird." Kunz blickt schon auf Fastnacht und Karneval im Februar, wenn zu den Umzügen im Land Hunderttausende Menschen erwartet werden. "Fastnachtsbesucher müssen sich an Poller gewöhnen."

Der LKA-Präsident sieht Deutschland weiter im Fokus von Islamisten. "Das ist nach wie vor im Stadium einer abstrakten Gefahr. Wir sind in der gleichen Situation wie nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin", sagte Kunz. Der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016 sei ein Schlüsselerlebnis gewesen. "Alles ist auf dem Prüfstand: die Kommunikation der Polizeibehörden, die Kommunikation beim Einsatz, die Frage der Bewertung von Personen." Die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden sei sehr intensiv. "Da kann sich keiner mehr erlauben, irgendwelche Informationen zu bunkern."



Der Attentäter Anis Amri hatte am 19. Dezember 2016 mit dem Lastwagen auf dem Berliner Breitscheidplatz zwölf Menschen getötet. In dem Fall gab es eine Reihe von Pannen. Ein Sonderermittler in Berlin hatte in einem Bericht eine schlechte Zusammenarbeit der Behörden gerügt.