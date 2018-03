Letzte Ruhe im Mainzer Dom Eine Woche Abschied von Kardinal Lehmann

Im Bistum Mainz sind die Vorbereitungen für die Beisetzung von Kardinal Lehmann am 21. März im vollen Gange. Ab Dienstag soll der frühere Bischof aufgebahrt werden.

2:20 min | Mo, 12.3.2018 | 19:30 Uhr | SWR Fernsehen RP Mehr Info Letzte Ruhe im Mainzer Dom Eine Woche Abschied von Kardinal Lehmann Viele Bürger haben heute in Mainz ihre Trauer um den verstorbenen Kardinal Lehmann schriftlich zum Ausdruck gebracht. Sie schrieben ins Kondolenzbuch und zündeten Kerzen für den ehemaligen Mainzer Bischof an. Video herunterladen (5,51 MB | mp4)

Um 17 Uhr werde ein Requiem in der Augustinerkirche, der Kirche des Priesterseminars, stattfinden. Ab Mittwoch könnten Gläubige sich vor Ort von Karl Kardinal Lehmann verabschieden, sagte Domdekan Heinz Heckwolf. Die Kirche ist bis zum Dienstag, den 20. März jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Außerdem werde dort jeden Tag ein Requiem gefeiert, auch ein Kondolenzbuch liegt aus. Zudem hat das Bistum ein Online-Kondolenzbuch eingerichtet.

Am 21. März wird der Leichnam des Kardinals dann in einem Trauerzug zum Mainzer Dom überführt. Durch die Augustinerkirche und über den Marktplatz geht der Zug durch das Bischofsportal auf dem Liebfrauenplatz in den Dom hinein. Dort soll um 15 Uhr die offizielle Trauerfeier mit Bischof Peter Kohlgraf stattfinden.

Öffentlicher Trauergottesdienst

Ein Kondolenzbuch für den verstorbenen Kardinal Lehmann

Die Totenmesse auch Requiem genannt wird nach Angaben des Bistums öffentlich sein. Dazu werden etwa 300 der gut 980 Sitzplätze reserviert sein.

Kardinal Lehmann wird der vierte Bischof sein, der in der 1925 angelegten Westkrypta des Mainzer Doms beigesetzt wird - nach Ludwig Maria Hugo (1935), Albert Stohr (1961) und Hermann Volk (1982).

30 Minuten Totengeläut

0:13 min Mehr Info Totengeläut Martins-Glocke schlägt für Kardinal Lehmann 30 Minuten lang läutete die Martins-Glocke des Mainzer Doms für den verstorbenen Bischof.

Kardinal Lehmann war am Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr gestorben. Am Sonntagnachmittag läutete um 14.30 Uhr die Martinus-Glocke - das Totengeläut für den verstorbenen Bischof. Eine halbe Stunde erklang die tiefste Stimme des Domes in Gedenken und zu Ehren von Lehmann. Zur selben Zeit erklangen nach Angaben eines Bistumssprechers auch in vielen anderen Pfarreien in Rheinland-Pfalz und Hessen die Kirchenglocken. Das Bistum Mainz umfasst Gebiete in Hessen und Rheinland-Pfalz sowie die Exklave Wimpfen in Baden-Württemberg.

Inschrift der Martinus-Glocke:

"Nur das Erste, das erhabene künd' ich euch, Siegesbotschaft, Friedenskund, Großer Männer Todesstunde."

Nur wenige Stunden nach dem Tod von Lehmann fand im Mainzer Dom am Sonntagnachmittag eine Totenvesper statt. Etwa 800 Menschen nutzten diesen Gottesdienst, um Anteil zu nehmen und zu trauern.

Geistliches Testament hinterlassen

5:03 min Mehr Info Peter Kohlgraf zum Tod von Kardinal Lehmann "Viele Menschen sind mit mir traurig" Anlässlich des Todes von Karl Kardinal Lehmann hat sein Nachfolger, Bischof Peter Kohlgraf, eine Pressekonferenz gegeben. Kohlgraf bedankte sich dabei für die Anteilnahme und die Gebete der Gläubigen.

Der amtierende Mainzer Bischof Peter Kohlgraf würdigte seinen Vorgänger in einer sehr persönlichen Erklärung. "Mit Kardinal Karl Lehmann verlieren wir wirklich eine große Persönlichkeit, einen großen liebenswerten Menschen", sagte er vor Journalisten. Die Reaktionen in der vergangenen Woche, als das Bistum über den kritischen Gesundheitszustand Lehmanns berichtet hatte, seien "überwältigend" gewesen. Lehmann sei "gut vorbereitet und in innerem Frieden" gestorben.

Der Kardinal habe keine letzten Worte, sondern ein "geistliches Testament" hinterlassen. Gedanken aus diesem geistlichen Testament will Kohlgraf nach eigener Aussage am Tag der Beisetzung in seine Predigt einfließen lassen. Papst Franziskus würdigte am Montag den Verstorbenen in einem Beileidstelegramm. Lehmann habe "das Leben von Kirche und Gesellschaft mitgeprägt", heißt es darin.