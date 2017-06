Landratswahl im Kreis Mainz-Bingen Dorothea Schäfer setzt sich deutlich durch

Dorothea Schäfer ist die neue Landrätin des Kreises Mainz-Bingen. Die CDU-Politikerin konnte ihren SPD-Widersacher Salvatore Barbaro (SPD) in der Stichwahl am Sonntag klar auf Abstand halten.

"Das ist ein richtig tolles Ergebnis", sagte Schäfer im SWR-Interview. Sie habe zwar ein gutes Gefühl gehabt, mit einem so großartigen Ergebnis habe sie jedoch nicht gerechnet. "Das ist ein großer Vertrauensvorschuss. Ich will und werde eine Landrätin für alle Bürgerinnen und Bürger sein", so die 55-Jährige weiter. Die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner beglückwünschte Schäfer zum Sieg. Mit ihr werde der ehemals rote Landkreis in eine positive Zukunft schreiten.