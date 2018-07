Landau Sechs Jahre Gefängnis für Hochstapler

Das Landgericht Landau hat am Donnerstag einen Mann wegen Betrugs und Urkundenfälschung zu sechs Jahren Haft verurteilt. Er hatte von sechs Männern und Frauen aus der Pfalz mehr als siebenhunderttausend Euro erschwindelt. Der Mann gaukelte dafür seinen Opfern vor, ein reicher Erbe zu sein, der vorübergehend Probleme hat, an das Erbe zu kommen. Mit gefälschten Dokumenten überzeugte er die Opfer von seinem angeblichen Vermögen. Diese hätten ihm dann teilweise ausgesprochen gutgläubig unterschiedlich hohe Summen geliehen, so der Richter. Der Angeklagte war bereits mehrfach wegen Betrügereien im Gefängnis.