Kritik an AfD in Rheinland-Pfalz Wissing: AfD schürt Fremdenfeindlichkeit

Kritik an AfD in Rheinland-Pfalz

Der rheinland-pfälzische FDP-Vorsitzende Volker Wissing wirft der AfD systematische Fremdenfeindlichkeit vor. Er bezieht sich unter anderem auf die Reaktion der AfD nach dem Tötungsdelikt in Kandel.

"Es wird Fremdenfeindlichkeit geschürt, wenn die AfD immer nur von den Türken, den Afghanen oder den Ausländern redet", sagte Wissing in einem Interview mit der "Rhein-Zeitung" (Montag). So habe der AfD-Landesvorsitzende Uwe Junge auch die Debatte nach dem Tod des 15-jährigen Mädchens in Kandel instrumentalisiert.