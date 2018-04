Brücke von Remagen Was passiert mit dem Friedensmuseum?

Was passiert mit dem Friedensmuseum?

Streit kommt in den besten Familien vor. Nun hat es den Verein um das "Friedensmuseum Brücke von Remagen" getroffen. Womöglich löst sich der Verein auf.

Jedes Jahr besuchen rund 20.000 Touristen das Museum in den Brückentürmen der einstigen Ludendorff-Brücke. So gesehen ist der Verein erfolgreich. Auch gibt es keine finanziellen Probleme. Laut dem Kassenwart hat der Verein zurzeit ein Guthaben von rund 40.000 Euro und das obwohl in den vergangenen Jahren richtig investiert wurde. Das Museum bekam eine neue Heizung und eine neue Beleuchtung.