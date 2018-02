Nach Gewaltverbrechen in Koblenz-Neuendorf Wer hat diesen Mann ermordet?

Die Polizei in Koblenz sucht intensiv nach einem Täter, der einen Mann im Stadtteil Neuendorf umgebracht hat. Mit Flugblättern will die Polizei jetzt Hinweise aus der Bevölkerung bekommen.

Servet Kuru, genannt Ozan, wurde in seiner Wohnung in der Hochstraße 39 in Koblenz-Neuendorf tot aufgefunden.

Am Samstagvormittag startete die Flugblattaktion der Polizei. Die Leiche des Opfers war erst an Karneval in seiner Wohnung gefunden worden - doch da musste er laut Polizei schon wochenlang tot gewesen sein. Die Beamten gehen von einem Gewaltverbrechen aus und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. "Wir haben schon viele Zeugen befragt. Das Opfer war aber alleinlebend. Deshalb sind wir auf die Hinweise der Nachbarschaft angewiesen", sagte eine Polizeisprecherin.

Zuletzt wurde das Opfer Servet Kuru, genannt Ozan, Anfang oder Mitte Dezember 2017 von seiner Nachbarin lebend gesehen. Sie erstattete schließlich am Karnevalssonntag eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Die Beamten schauten noch am selben Tag in seiner Wohnung nach und fanden den 58-Jährigen tot vor, offenbar ermordet. Die Polizei hat eine Sonderkommission eingerichtet.

Wer war an Streit beteiligt?

Wer kann Angaben machen zum Verschwinden oder Abstellen des Vespa-Rollers

Nach Polizeiangaben geriet Servet Kuru Anfang/Mitte Dezember 2017 am Netto-Markt in Koblenz-Lützel mit anderen Personen in einen lautstarken Streit. Warum es zu diesem Streit kam und wie dieser endete, steht derzeit noch nicht fest. Auch rätselt die Polizei, wie der braune Vespa-Roller Anfang des Jahres 2018 auf den Lidl-Parkplatz im Wallersheimer Weg kam und wer ihn dort abstellte. Die Beamten hoffen mit der Flugblattaktion vor allem auf Informationen von Nachbarn, sagte die Sprecherin. Es gehe darum, ob jemand den Roller des Opfers noch einmal gesehen hat.

Regelmäßige Aufenthaltsorte

Das Opfer war zu Lebzeiten regelmäßig mit seinem braunen Vespa-Roller mit dem Kennzeichen 125 KMU unterwegs. Er hielt sich überwiegend am Netto-Markt und dem Güterbahnhof in Koblenz-Lützel auf, aber auch im Bereich unterhalb der Balduinbrücke, am Rewe-Markt im Koblenzer Rauental und dem Koblenzer Hauptbahnhof.

Belohnung ausgelobt

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Die Polizei hat Flugblätter an Nachbarn verteilt und erhofft sich Hinweise auf den möglichen Täter

Wer kann Hinweise zu Kontakt- oder Begleitpersonen des Herrn Kuru geben?

Wer kann Angaben zu Streitigkeiten zwischen Herrn Kuru und anderen Personen machen, insbesondere zu einem lautstarken Streit vor dem Net-to-Markt in der Neuendorfer Straße Anfang/Mitte Dezember 2017?

Wer kann Angaben zum Verschwinden oder Abstellen des Vespa-Rollers machen?

Wer hat den Roller seit Anfang Dezember 2017 benutzt?

Wurde der Roller zum Kauf angeboten?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?