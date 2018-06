Prozessbeginn am Landgericht Koblenz Junge Frau auf Campingplatz sexuell genötigt

Prozessbeginn am Landgericht Koblenz

Seit Dienstag muss sich ein 29-jähriger Mann wegen schwerer sexueller Nötigung vor Gericht verantworten. Er soll im September auf einem Campingplatz in Cochem eine junge Frau überfallen haben.

Der erste Verhandlungstag war kurz. Nachdem die Anklage verlesen wurde, äußerte sich der mutmaßliche Täter nur zu seiner Person. Er sei in Leipzig geboren, arbeite als Matrose auf Fracht- und Passagierschiffen und lebe seit langem in Koblenz. Zur Tat selbst sagte er nichts. Denn nach Auskunft seiner Anwälte hatte die Staatsanwaltschaft kurz vor Prozessbeginn neue Ermittlungsergebnisse vorgelegt. Vor diesem Hintergrund müsse sich die Verteidigung jetzt noch einmal mit ihrem Mandanten absprechen, sagten die Anwälte und erbaten sich mehr Zeit.

Der Angeklagte wurde dementsprechend noch nicht zur Tat selbst befragt. Das soll nun am zweiten Verhandlungstag nachgeholt werden. Dann sind auch Zeugen geladen. Welche neuen Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft vorliegen, ist nicht bekannt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Täter brutal vorgegangen sein. In der Tatnacht sei er erst mit Kollegen in einer Kneipe in Cochem gewesen. Dort habe er dann beschlossen, eine Frau zu überfallen, um sich sexuell zu befriedigen. Deshalb sei er zu dem Campingplatz gegangen und habe sich mit einem alten Zaunpfahl bewaffnet auf die Lauer gelegt.