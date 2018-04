Misshandlungsvorwürfe an Kita in Antweiler Prozess soll Anfang Mai beginnen

Misshandlungsvorwürfe an Kita in Antweiler

Erzieherinnen der Kita in Antweiler (Kreis Ahrweiler) sollen Kinder an Stühle gefesselt und zum Essen gezwungen haben. Die Vorwürfe stammen aus dem Jahr 2013. Nach fünf Jahren gibt es jetzt einen Prozesstermin.

Die Kita Regenbogen in Antweiler - was sich hier in den Jahren 2012 und 2013 genau zugetragen hat, ist weiter ungeklärt.

Eltern der betroffenen Kinder haben den späten Prozessbeginn kritisiert. Sie sagen, ihre Kinder müssten während der Zeugenaussagen die Vorfälle noch einmal durchleben und könnten so das Erlebte nicht verarbeiten. Trotzdem sei sie froh, dass der Fall jetzt endlich aufgearbeitet werde, sagt Irina Enting, eine der betroffenen Mütter. Es sei schwer zu ertragen, dass bislang niemand für die mutmaßlichen Taten an ihren Töchtern zur Rechenschaft gezogen wurde.

Die Vorfälle in der Kindertagesstätte sollen sich zwischen Februar 2012 und November 2013 ereignet haben. Immer wieder sollen sie sich an den Kindern vergriffen haben, sie mit Klebeband an Stühle gefesselt und mit Gewalt zum Essen gezwungen und weggesperrt haben. Eine Küchenhilfe hatte die Erzieherinnen dabei beobachtet und sich an eine von deren Kolleginnen gewandt. So wurde der Fall öffentlich.