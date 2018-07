Prozess am Amtsgericht Westerburg Bewährungsstrafe nach Laser-Attacke

Prozess am Amtsgericht Westerburg

Ein Mann aus Nisterau bei Bad Marienberg hatte im Oktober 2017 einen Polizeihubschrauber mehrfach mit einem Laser geblendet. Nun verurteilte ihn das Amtsgericht Westerburg wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.

Vor dem Amtsgericht in Westerburg wurde ein Mann zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt, weil er im vergangenen Oktober einen Piloten im Polizeihubschrauber mit einem Laser geblendet hat.

Der Mann erhielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr. Außerdem muss er 1.500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Plötzlich – wie aus dem Nichts – wurde der Pilot von einem extrem starken Laser-Lichtstrahl geblendet, so ein Sprecher des Gerichts. So genannte Hochleistungslaser können für Piloten sehr gefährlich werden. Denn der Pilot sehe oft sekundenlang gar nichts und mehrere Minuten nur mit Schatten.

In dem vor Gericht verhandelten Fall konnte der Pilot direkt zu seinen Kollegen im Streifenwagen unten am Boden funken. Die Kollegen suchten also anstelle nach dem flüchtigen Räuber nach der Person mit dem Laser. Sie erwischten ihn schließlich auf frischer Tat.