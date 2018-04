Limburg Limburg:Großbrand in Baumarkt

Mehrere hundert Feuerwehrleute waren in der Nacht bei einem Großbrand in einem Baumarkt in Limburg im Einsatz. Anwohner hatten gegen 22 Uhr die Flammen bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Ersten Angaben zufolge wurde das Gebäude völlig zerstört, der Sachschaden könnte in die Millionenhöhe gehen. Zwei angrenzende Wohnhäuser mussten vorübergehend geräumt werden, verletzt wurde niemand. Zur Bekämpfung des Feuers wurden auch Einheiten aus Diez- Freiendiez und Ransbach-Baumbach hinzugezogen. Die Brandursache ist noch unbekannt, die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.