Koblenz Koblenz:Drei Verletzte bei Wohnhausbrand in Wallersheim

Bei einem Wohnhausbrand im Koblenzer Stadtteil Wallersheim sind am Abend drei Menschen leicht verletzt worden. Sie wurden mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei hatten Nachbarn nach Ausbruch des Brandes schnell reagiert und Leitern an die Balkone des Dreifamilienhauses gestellt. Dadurch konnten sich die Bewohner selbst in Sicherheit bringen. Ersten Ermittlungen zufolge war das Feuer in der Küche des Hauses ausgebrochen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, dennoch sind die Wohnungen im Erdgeschoss und im 1. Stock derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.