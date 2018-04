Koblenz GDKE-Direktor Thomas Metz: Voller Erfolg trotz "Verkehrschaos"

Das Lichtspektakel auf der Festung Ehrenbreitstein hat an den vergangenen beiden Wochenenden knapp 39.000 Besucher anzogen. Nach Angaben der Generaldirektion Kulturelles Erbe waren das so viele wie noch nie. Viele Besucher kritisierten hinterher, dass die Parkplätze auf der Festung Ehrenbreitstein oft schon am frühen Abend voll belegt waren. Diese Kritik weist Thomas Metz von der Generaldirektion Kulturelles Erbe zurück, er sagte SWR 4, er habe sich über den Besucheransturm beim Festungsleuchten gefreut. Zeitgleich dürften immer nur 7.200 Gäste in die Festung, deshalb könne es bei einer attraktiven Veranstaltung und schönem Wetter schon mal zu Wartezeiten kommen.