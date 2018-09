Grippewelle im Norden von Rheinland-Pfalz Krankenhäuser am Limit

Eine Sprecherin der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises sagte dem SWR, es sei noch nicht zu erkennen, dass die Grippewelle abebbt. 373 Influenzafälle wurden dort bislang nachgewiesen. Zwei Menschen sind an der Grippe gestorben. Hier rechnet man damit, dass sich in den nächsten Tagen noch mehr Menschen mit dem Grippevirus anstecken werden.

Etwas besser ist die Situation im Krankenhaus in Bad Neuenahr - dort haben die Ärzte den Eindruck, dass die Grippewelle langsam etwas abflacht. Zumindest würden weniger Grippepatienten in die Notaufnahme kommen.

Insgesamt haben die Krankenhäuser in der Region aber deutlich mehr mit dem Grippevirus zu kämpfen, als in den vergangenen Jahren. Es gibt nicht nur viele Patienten, die behandelt werden müssen, auch Pfleger und Ärzte liegen krank im Bett. Für einige Krankenhäuser ist es deshalb nicht einfach, den normalen Betrieb aufrecht zu erhalten.

Im Herz Jesu Krankenhaus in Dernbach wurden beispielsweise Pflegeschüler, die eigentlich zurzeit in die Berufsschule gehen, auf die Stationen gerufen. Außerdem müssen Patienten, die nicht akut behandelt werden, längere Wartezeiten in der Notaufnahme in Kauf nehmen.