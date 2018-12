10. Jahrestag der Unterzeichnung des EU-Vertrags Deutsches Eck wird zum Europäischen Eck

Das Deutsche Eck in Koblenz ist am Mittwoch zumindest für einen Tag zum Europäischen Eck geworden. Anlass war der 10. Jahrestag der Unterzeichnung des EU-Vertrags von Lissabon am 13. Dezember 2007.

Zur Erinnerung an diesen Tag hisste der Koblenzer Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig (SPD) am Nachmittag vor dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deutschen Eck eine große Europafahne. Sie vereint die Nationalflaggen der 28 EU-Mitgliedstaaten. Die Initiative geht auf die europäische Bürgerbewegung Pulse of Europe zurück.