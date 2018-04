Boppard Boppard:Nach Großrazzia - SOLWODI fordert Unterstützung für Opfer

Die Menschenrechtsorganisation SOLWODI in Boppard hat sich zur Großrazzia gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution geäußert. In zwölf Bundesländern waren gestern 1500 Polizisten im Einsatz, dabei wurde ein illegal agierendes Bordell-Netzwerk zerschlagen. Dessen Drahtzieher hatten hunderte Menschen aus Thailand nach Deutschland geholt und zur Prostitution gezwungen. Die Solwodi-Vorsitzende Schwester Lea Ackermann sagte, eine Razzia dieser Größenordnung helfe auch mit dem Mythos aufzuräumen, Frauen seien freiwillig in der Prostitution. Jetzt sei es aber nötig, dass die Opfer in den anschließenden Gerichtsverfahren bereit sind, als Zeugen auszusagen. Nur so könnten Täter und Hintermänner verurteilt werden. In der Vergangenheit hätten viele der von SOLWODI betreuten Frauen aus der Prostitution erleben müssen, dass trotz ihrer Aussagebereitschaft die Täter nur eine milde Strafe erhielten."