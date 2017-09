Bombenentschärfung in Koblenz Blindgänger ist entschärft

Auf diese Nachricht haben die 21.000 Anwohner gewartet, die ihre Wohnungen im Sperrgebiet verlassen mussten: Die Bombe ist entschärft. Der Sperrbezirk ist laut Polizei aufgehoben.

Die 500-Kilo-Bombe wird eine Herausforderung für den Kampfmittelräumdienst

Zum Schluss ging es dann recht schnell: Gegen 16:20 Uhr teilten die Behörden mit, dass die Experten vom Kampfmittelräumdienst die 500 Kilo schwere Bombe unschädlich gemacht haben. Die Einsatzkräfte freuten sich und klatschten Beifall, als sie die Nachricht bekamen.

Die Entschärfung der Bombe hatte sich insgesamt leicht verzögert, weil sich einige Anwohner im Sperrbezirk geweigert hatten, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Bislang seien 28 Fälle bekannt, heißt es von Seiten der Behörden. Christian Albrecht von der Feuerwehr war für die Räumung der südlichen Vorstadt zuständig. Er sagte dem SWR: "Es haben sich ungewöhnlich viele Menschen geweigert, ihre Wohnungen zu verlassen. Dafür habe ich kein Verständnis." Man habe aber keine Gewalt anwenden müssen, sondern die Bewohner in Gesprächen überzeugen können.

"Bitte verlassen Sie die Sicherheitszone"

THW-Mitarbeiter fordern die Anwohner im Sperrbezirk auf, diesen bis 13.00 Uhr zu verlassen

Ab 11:00 Uhr fuhren Helfer mit Lautsprecherwagen durch das Evakuierungsgebiet und appellierten an alle betroffenen Bürger, dieses bis 13:00 Uhr zu verlassen. Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig (SPD) hatte die Koblenzer schon vor Tagen dazu aufgerufen, sich der Evakuierung nicht zu verweigern, so wie das bei früheren Bombenentschärfungen passiert sei. Dann dauere es nur für alle länger, bis sie wieder zurück nach Hause könnten, sagte er.

Krankenhaus und Seniorenheime geräumt

Reihenweise Krankenwagen vor dem Brüderkrankenhaus

Rund 60 Patienten wurden am Morgen mit Krankenwagen in eine andere Klinik in Koblenz gebracht. Manche Patienten wurden über das Wochenende nach Hause entlassen. Auch die beiden Seniorenheime im Sperrbezirk wurden ohne Probleme komplett geräumt. Die Einsatzkräfte unterstützten auch etwa 40 Anwohner, die nicht alleine aus ihren Wohnungen kommen konnten. Nach Angaben der Behörden hatten sich rund 90 Bürger gemeldet, die Hilfe brauchten.

Auch Hauptbahnhof gesperrt

In der Sperrzone liegen auch der Bahnhof im Stadtteil Moselweis und der Hauptbahnhof, außerdem das Koblenzer Gefängnis. Dessen rund 160 Häftlinge waren schon in den vergangenen Tagen auf andere Justizvollzugsanstalten verteilt worden. Seit 12:45 Uhr ist der Hauptbahnhof nach Angaben der Bahn gesperrt, die Züge fahren durch den Bahnhof und halten nicht mehr. Die Nah- und Fernverkehrszüge werden bis nach der Entschärfung umgeleitet. Seit 13:00 Uhr ist auch die Bundesstraße 9 in Koblenz gesperrt, Busse werden umgeleitet. Außerhalb des Sperrbezirks haben die Geschäfte aber wie gewohnt geöffnet.

Vorbereitungen an der Bombe abgeschlossen

Die Einsatzkräfte hoffen, dass sie dem Kampfmittelräumdienst gegen 15.00 Uhr grünes Licht geben können. Die Entschärfung selbst stellt die Experten vor eine Herausforderung, denn die 500 Kilo schwere Fliegerbombe hat zwei Zünder, von denen einer beschädigt ist. Und niemand weiß, was sich in den vergangenen 70 Jahren in der Bombe getan hat. Nach Angaben der Experten gibt es eine Faustregel: Pro Kilo erweitert sich der Sicherheitsradium um zwei Meter. Bei 500 Kilo kommt man so auf einen Radius von 1.000 Metern.

Am Freitag wurden die letzen Vorbereitungen an der Fliegerbombe getroffen: So wurde nach Angaben der Feuerwehr nach möglichen weiteren Blindgängern in der Baugrube gesucht. Jedoch wurde nichts gefunden. Außerdem hat die Feuerwehr ein Zelt über die 500-Kilo-Bombe gebaut und eine Wasserpumpe installiert. So können die Experten des Kampfmittelräumdienstes im Trockenen arbeiten, auch wenn es regnen sollte.

Bombe bei Bauarbeiten gefunden

Der US-amerikanische Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war am Montag bei Bauarbeiten für einen neuen Kindergarten am Finkenherd gefunden worden. Koblenz war im Krieg besonders intensiv bombardiert und fast vollständig zerstört worden.