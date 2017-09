Bombenentschärfung in Koblenz "Bitte verlassen Sie den Sperrbezirk"

Seit 11.00 Uhr fahren Helfer mit Lautsprecherwagen durch das Evakuierungsgebiet und appellieren an alle betroffenen Bürger, dieses bis 13.00 Uhr zu verlassen. Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig (SPD) rief die Koblenzer auf, sich der Evakuierung nicht zu verweigern, so wie das bei früheren Bombenentschärfungen passiert ist. Dann dauere es nur für alle länger, bis sie wieder zurück nach Hause könnten, sagte er. Anscheinend haben schon viele Betroffene die Sicherheitszone verlassen.

Rund 60 Patienten sind seit dem Morgen in eine andere Klinik in Koblenz gebracht worden. Nach Angaben der Einsatzkräfte ist das Brüderkrankenhaus inzwischen komplett geräumt worden. Manche Patienten sind über das Wochenende nach Hause entlassen worden. Auch die beiden Seniorenheime, die im Sperrbezirk liegen, sind inzwischen komplett geräumt worden. Jetzt helfen die Einsatzkräfte noch den Menschen, die nicht alleine aus ihren Wohnungen können. Nach Angaben der Behörden haben sich rund 40 Bürger gemeldet, die Hilfe brauchen.

In der Sperrzone liegen auch der Bahnhof im Stadtteil Moselweis und der Hauptbahnhof, außerdem das Koblenzer Gefängnis. Dessen rund 160 Häftlinge waren schon in den vergangenen Tagen auf andere Justizvollzugsanstalten verteilt worden. Am Samstagmittag wird der Hauptbahnhof nach Angaben der Bahn ab 12.45 Uhr gesperrt, dann fahren die Züge durch den Bahnhof und halten nicht mehr. Die Nah- und Fernverkehrszüge werden bis nach der Entschärfung umgeleitet. Ab 13.00 Uhr wird auch die Bundesstraße 9 in Koblenz gesperrt, Busse werden umgeleitet. Außerhalb des Sperrbezirks haben die Geschäfte aber wie gewohnt geöffnet.

Am Freitag wurden die letzen Vorbereitungen an der Fliegerbombe getroffen: So wurde nach Angaben der Feuerwehr nach möglichen weiteren Blindgängern in der Baugrube gesucht. Jedoch wurde nichts gefunden. Außerdem hat die Feuerwehr ein Zelt über die 500-Kilo-Bombe gebaut und eine Wasserpumpe installiert. So können die Experten des Kampfmittelräumdienstes im Trockenen arbeiten, auch wenn es regnen sollte.