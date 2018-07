Koblenz Fliegerbombe gefunden

Eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Donnerstag in Koblenz-Bubenheim gefunden worden. Der 150 kg schwere Sprengkörper soll nach Polizeiangaben noch am Donnerstagabend entschärft werden. Die Bombe verfüge über einen Zünder und sei in einem guten Zustand, teilte der Kampfmittelräumdienst mit. Im Evakuierungsradius von etwa 300 Metern befinden sich den Angaben zufolge keine Wohnungen, sondern nur Gewerbe- und Bürogebäude. Einige Straßen sollen kurz nach 18 Uhr gesperrt werden.