Kinderbetreuung in Rheinland-Pfalz Stiftung sieht Bedarf an 4.300 Erziehern

In den Kitas und Kindergärten in Rheinland-Pfalz hat sich die Betreuung nach einer Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung stark verbessert. Dennoch gibt es der Studie zufolge noch einiges zu tun.

Denn es gebe noch immer zu wenig Personal, heißt es in der Studie. "17 von 36 Kreisen entsprechen im Krippenbereich der Empfehlung oder sind dieser sehr nah. Für den Kindergartenbereich trifft dies auf 8 Kreise zu", hieß es in dem am Montag veröffentlichten Bildungsreport der Stiftung aus Gütersloh. Für einen kindgerechten Personalschlüssel müssten zusätzlich 4.300 Vollzeit-Mitarbeiter angestellt und weitere 192 Millionen Euro jährlich investiert werden. Die zusätzliche Nachfrage nach Erziehern liege vor allem daran, dass immer mehr Eltern das Betreuungsangebot für unter Dreijährige in Anspruch nähmen.