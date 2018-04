Technische Universität Kaiserslautern Studium fürs passende Studium

Das Orientierungsstudium hat am Donnerstag begonnen. Zur Auftaktveranstaltung kamen 45 Studierende auf den Campus. Ein Semester lang haben sie die Möglichkeit, in mehr als 100 Studienfächer hinein zu schnuppern. Dabei können sie beispielsweise an Vorlesungen des gewünschten Studienfachs teilnehmen. Außerdem bietet ihnen die Universität die Chance, an kleineren Forschungsarbeiten mitzuwirken.