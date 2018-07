Freiwillige Feuerwehr Kaiserslautern Mit Drohnen gegen Flammen

Die Feuerwehr in Kaiserslautern will verstärkt Drohnen einsetzen, um Menschenleben zu retten und Feuer wirksamer zu bekämpfen. Dazu bildet sie jetzt freiwillige Feuerwehrleute aus.

Ausbildungsleiter Timo Ketterer (rechts) mit einem Teil der zukünftigen Drohnenpiloten.

14 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr werden an der Feuerwache in Kaiserslautern an der neuen Kameradrohne ausgebildet. Sie ist auffällig orange, hat im aufgebauten Zustand einen Durchmesser von ungefähr 60 Zentimetern und verfügt über sechs Rotoren. Ausgestattet ist sie mit einer Wärmebildkamera.

Die soll im Ernstfall wichtige Luftbilder liefern, zum Beispiel von der Ausdehnung von Bränden, von Gebieten in denen Menschen vermisst werden, von Seen, in denen gerade ein Mensch droht zu ertrinken, oder auch von Waldbränden.

Drohne hat Vorteile gegenüber Hubschrauber

Wenn man vorher Luftbilder von solchen Einsätzen haben wollte, musste man extra einen Hubschrauber anfordern. Ihm gegenüber hat die Drohne viele Vorteile, sagt Timo Ketterer, Ausbildungsleiter bei der Feuerwehr Kaiserslautern: "Wir können wesentlich näher ran als der Hubschrauber, können zum Beispiel an ein Fenster ran fliegen und reinschauen. Wir können auf Balkone schauen oder wir könnten, wenn es die Lage erfordert, auch mal in eine größere Lagerhalle reinfliegen. Das geht mit einem Hubschrauber natürlich nicht. Der größte Vorteil dürfte natürlich der Preis sein." Eine Flugstunde mit dem Hubschrauber sei wohl etwa so teuer wie eine Drohne, so Timo Ketterer.

Die folgenden Aufnahmen hat eine Drohne der Feuerwehr Kaiserslautern beim Brand der Adlerapotheke mit einer Wärmebildkamera gemacht:

1:02 min Die Drohne der Feuerwehr im Einsatz

Die Drohne koste, mit allem Zubehör und zwei Spezialkameras, rund sechseinhalb tausend Euro. Damit der Einsatz im Ernstfall reibungslos klappt, müssen die freiwilligen Feuerwehrleute aber nicht nur Flugstunden mit der Drohne absolvieren, sie müssen auch jede Menge Theorie büffeln. Unter anderem zum Thema Datenschutz, Wetterlagen, Flugtechnik der Drohne, Fluggenehmigungen und Sonderregelungen, wie zum Beispiel rund um einen Flughafen wie Ramstein.