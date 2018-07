Inszenierung am 18. April Premiere für EGO-Plantage

In der szenischen Groteske geht es um existenzielle Fragen der Generation Y: Wer bin ich in dieser rasanten Welt? Wie möchte ich leben? Und eine Theaterguerilla mischt auch mit.

In EGO-Plantage prallen Welten aufeinander.

Einmal im Jahr lädt das Zentrum für Kultur- und Wissensdialog (ZKW) der Universität Koblenz-Landau zu einer künstlerisch und ästhetisch aufwändigen und unterhaltsamen Produktion ein: zur Abschlusspräsentation seiner Absolventen. Die aktuelle Produktion EGO-Plantage geht dabei neue Wege.

Sie nimmt mit Humor und Ironie die Sehnsucht nach Selbstfindung und Miteinander auf die Schippe. Sie zeigt, wie eine überdrehte Arbeitswelt, die Zeit und Ressourcen für Gefühle kaum zulässt. Mit viel Musik liefert die multimediale Inszenierung abwechslungsreiche Unterhaltung, genauso wie stark emotionale Momente und stellt wesentliche Fragen an unsere Lebensweise.

Gefangene im gesellschaftlichen System

Wer bin ich selbst in dieser rasanten Welt? Wie möchte ich leben? Wofür stehe ich? Antworten auf diese Fragen sind heute schwerer zu finden als früher. Sicherheiten und Traditionen brechen weg und werden von fremddefinierten Glücksbildern ersetzt. Wie Glück aussieht, hängt heute von gesellschaftlich und medial geprägten Faktoren wie Verdienst und Karriere ab. Die Realität weist Träume und individuelle Entfaltung häufig in ihre Schranken. Der junge Mensch findet sich als Gefangener in einem gesellschaftlichen System wieder, in der er lediglich als Ressource gehandelt wird.

EGO-Plantage ist eine Collage aus Texten unterschiedlicher Genres: Theater- und Sachtexte begegnen journalistischen Perspektiven und Gedanken und Assoziationen der Akteure. In der postdramatischen Inszenierung von Éva Adorján und Silvan Stephan prallen zwei Welten auf der Bühne aufeinander, die sich durch unterschiedliche Spielweisen voneinander absetzen.

Suche nach sinnvollerem Leben

Die zwei Welten nähern sich den entscheidenden Fragen der Generation Y aus zwei Perspektiven und beleuchten Ängste, Utopien, Erwartungen und Realitäten heutiger Jugendlicher und junger Menschen. Während in der einen Welt Glück und Liebe über allem stehen, keine sozialen Hierarchien mehr vorhanden sind, das Geschlecht zur Privatsache wird, skizziert die andere eine Arbeitswelt, die mit Wohlfühlmaßnahmen auf das Private zugreift, um die Produktivität zu steigern. Verloren in der Sehnsucht nach Liebe und in Work-Life-Balance-Strategien gehen die Leistungssubjekte in EGO-Plantage auf die Suche nach ihrem Selbst und nach einem anderen, sinnvolleren Leben.

Die Inszenierung ist eingebettet in einen bitter-komischen, performativen Rahmen vom NANOTheater e.V. Die Theaterguerilla, die vor und nach der Vorstellung die Zuschauer begleitet und die Vorstellung so mit in die Realität zieht.

Angebot auch an Schulklassen

Die Produktion richtet sich auch an Schulen ab der Klassenstufe 10 und bietet den interessierten Gruppen Begleitmaterial sowie einen Nachbereitungsworkshop an. Ziel ist es, mit den Jugendlichen über ihre eigenen Zukunftsvisionen ins Gespräch zu kommen und sie an neue Theaterformen heranzuführen.