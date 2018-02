Brand in der Lauterer Innenstadt Millionenschaden nach Hausbrand

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt ist am Sonntag ein Schaden von mindestens einer Million Euro entstanden. Der Dachstuhl der Adler-Apotheke neben der evangelischen Stiftskirche hatte Feuer gefangen.

Nach Auskunft der Feuerwehr Kaiserslautern ist der Brand offenbar in einem Auto ausgebrochen, das in einer Garage auf der Rückseite des Wohn- und Geschäftsgebäudes stand. Die Flammen griffen dann auf die Hausfassade über und breiteten sich in den Dachstuhl aus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Stiftskirche verhindern. Allerdings barst wegen der Hitze ein Kirchenfenster und in das Kirchenschiff lief eine geringe Menge Löschwasser.