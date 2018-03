Kaiserslautern FCK-Stadionmiete - Fraktionen entscheiden kurzfristig

Die Fraktionen des Kaiserslauterer Koalitionsausschusses wollen erst kurz vor der Stadtratssitzung am Dienstag entscheiden, ob sie einer Mietminderung für den 1. FC Kaiserslautern zustimmen. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs der Koalitionspartner SPD, Grüne, Freie Wähle und Freie Bürger am Freitagabend. Der Koalitionsvertrag klammert das Thema FCK nach Angaben des SPD-Stadtverbandsvorsitzenden Oliver Guckenbiehl aus, die Koalitionspartner können frei abstimmen. Guckenbiehl sagte, er sei dennoch zuversichtlich, dass am Dienstag eine Mietminderung beschlossen wird. Bis Donnerstag muss der FCK die Lizenz für die 2. und und im Falle eines Abstiegs für die 3. Liga beantragen. Der FCK hatte beantragt, dass im Falle eines Abstiegs die Stadionmiete von derzeit 2,4 Millionen Euro auf 425.000 Euro reduziert wird. Die Verluste der Stadiongesellschaft müsste die Stadt ausgleichen.