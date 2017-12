Insider zu Helmut Kohl und Spendenaffäre "Ehrenwort ist absolut unglaubwürdig"

Vor zwei Jahren sorgte Wolfgang Schäuble in einer SWR/ARD-Dokumentation bereits mit einer Behauptung zu Helmut Kohls Spendenaffäre für Aufsehen. "Es gibt keine anonymen Spender. Es gab aus der Zeit von Flick schwarze Kassen." In einer groß angelegten, gemeinsamen Recherche dokumentieren SWR und SPIEGEL nun Details des Systems geheimer Kassen, von dem Helmut Kohl seit seiner Wahl zum Parteivorsitzenden 1973 profitierte. Rüdiger May, der von 1979 bis 1989 Hauptabteilungsleiter Organisation der Bundes-CDU war, sagt: "Ganz klar, das System war ihm bekannt."

Sogar nach der Flick-Affäre in den 80er Jahren, als Zahlungen des Flick-Konzerns auch an Helmut Kohl bekannt wurden, haben Kohls Mitarbeiter im Konrad-Adenauer-Haus das System geheimer Kassen weiter betrieben - zum Vorteil des CDU-Vorsitzenden. Denn Helmut Kohl hat, nach Auskunft von Rüdiger May, das offizielle Partei-Budget oft überzogen und war auf inoffizielle Geldquellen angewiesen. So berichtet May, Helmut Kohl habe seine Parteifreunde 1987 wegen zu hoher Ausgaben beschwichtigt: "Macht euch keine Sorgen, das hat die Partei nicht bezahlt, das habe ich anders gelöst." Die entsprechenden Rechnungen seien von Horst Weyrauch, dem Wirtschaftsprüfer der CDU, von geheimen Konten bezahlt worden.