Hunderte Gutachten ohne entsprechende Qualifikation verfasst Betroffene enttarnte falschen Psychologen

Der 44-Jährige aus Idar-Oberstein hatte sich ohne die entsprechende Qualifikation als Diplom-Psychologe ausgegeben. In ganz Rheinland-Pfalz verfasste er Gutachten, die in Sorgerechtstreits dazu führten, dass Eltern von ihren Kindern getrennt wurden. Er wurde zu drei Jahren Haft verurteilt und hat nun Revision gegen das Urteil eingelegt.

Seinen Fall ins Rollen brachte Marion Handschuh aus Bad Sobernheim. Als sie 2010 ihre dreieinhalb Jahre alte Tochter aus der Kita abholen wollte, war diese von einer Richterin in Obhut genommen worden. Nach einem Termin bei der Assistentin des vermeintlichen Psychologen und einem schriftlichen Test verlor Marion Handschuh das Sorgerecht für ihre Tochter, die seitdem beim Vater lebt.

"Dass ich drogenabhängig, suchtabhängig in allen Richtungen bin, paranoid, unter Wahnvorstellungen leide, mich nicht in die Gefühlswelt meiner Tochter einfinden kann, total abgestürzt, so hat er mich dargestellt", beschreibt die Mutter im SWR-Interview. Drogentests und weitere Untersuchungen habe es nicht gegeben.