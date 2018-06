Großbrand in Hochdorf-Assenheim Auf der Suche nach der Brandursache

Großbrand in Hochdorf-Assenheim

Nach dem Großbrand in Hochdorf-Assenheim (Rhein-Pfalz-Kreis) suchen Experten nach der Brandursache. Die Ermittler gehen von einem Millionenschaden aus.

Das Feuer war an Heiligabend auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs ausgebrochen. Das Dach stürzte ein; die Wände mussten mit einem Bagger eingerissen werden, um zu allen Brandstellen zu gelangen. In dem Gebäude befanden sich laut Feuerwehr Wohnräume von Erntehelfern. Von diesen sei niemand verletzt worden. Außerdem hätten sich in der Halle landwirtschaftliche Maschinen und Geräte befunden.