Festgottesdienst im Mainzer Dom Mainz hat einen neuen Bischof

Der Ablauf der Weihe ist streng festgelegt: Kardinal Karl Lehmann begrüßte zunächst die anwesenden Gäste, darunter die Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Hessen, Malu Dreyer (SPD) und Volker Bouffier (CDU). Anschließend übergab der Gesandte des Papstes, Erzbischof Nikola Eterovic, die Ernennungsbulle des Papstes an Domdekan Heinz Heckwolf. Dieser zeigte die Urkunde in lateinischer Sprache dem Domkapitel, das Peter Kohlgraf als Nachfolger von Bischof Karl Lehmann gewählt hatte. Danach wurde die Bulle laut verlesen.

Es folgten weitere Einzelschritte der Weihe, so die Befragung des Kandidaten, ob er für die Aufgaben des neuen Amtes bereit sei. Danach wurden die Heiligen angerufen. Währenddessen lag Peter Kohlgraf mit dem Gesicht nach unten etwa acht Minuten auf dem Boden. Dies, so hatte Kohlgraf zuvor in einem SWR-Interview gesagt, sei ein besonderer Moment der Demut. In diesem werde klar, dass es nicht um einen selbst, sondern um jemand ganz anderen gehe.