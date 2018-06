Falsche Polizisten in Worms Seniorin wirft Geld und Schmuck aus Fenster

Wieder ist eine Seniorin Opfer falscher Polizisten geworden. In Worms redeten Betrüger zwei Stunden am Telefon auf eine 87-Jährige ein, bis sie ihre Wertgegenstände in den Garten warf - wo die Täter lauerten.

Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat bereits am vergangenen Montag. Demnach meldete sich am späten Abend ein Herr Schmitt und gab sich als Polizeibeamter aus. Er überzeugte die Frau, Schmuck, Bargeld und EC-Karte mit PIN in einen Beutel zu stecken und in ihren Vorgarten zu werfen. Polizisten in Zivilkleidung würden den Beutel entgegennehmen und in sichere Verwahrung nehmen. Dort warteten ein Mann und eine Frau auf die Beute.