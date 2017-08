Diebstahl in Bad Hönningen Unbekannte klauen zwei Tonnen Trauben

Diebstahl in Bad Hönningen

Unbekannte haben in einem Weinberg bei Bad Hönningen im Kreis Neuwied rund 2.000 Kilogramm Trauben gestohlen. Dabei gingen sie offenbar sehr professionell vor.

Die Trauben der Rebsorte Regent seien auf einer Fläche von 2.200 Quadratmetern sauber von Hand abgeschnitten worden. "Die Rebsorte wurde zu 100 Prozent gestohlen. Das geht an die Existenz", sagte Alfred Emmerich vom Stadtweingut Bad Hönningen am Montag. Ihm fehle nun ein kompletter Wein-Jahrgang im Verkaufswert von etwa 15.000 Euro. Die Polizei schätzt den Wert der unverarbeiteten, gestohlenen Trauben auf 6.000 Euro. Danebenstehende Weinsorten seien nicht angerührt worden, so Emmerich.